Fratelli d'Italia presenta segreteria politica: raccoglierà istanze territorio Presentata questo pomeriggio nella sede di Fratelli d'Italia in via Perasso

Una presenza diffusa e sempre più organizzata per ascoltare le istanze dei territori e proporre soluzioni concrete. E' l'obiettivo della Segreteria Politica del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio presentata nella sede del partito di via Perasso a Benevento.

La squadra guidata dal sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, si amplia ulteriormente con l’integrazione di nuove figure di riferimento, unendo amministratori e dirigenti locali ed è composta da: Carmine Agostinelli di San Bartolomeo in Galdo (Coordinatore), Antonella Rinaldi di San Giorgio del Sannio, Pietrantonio Mauriello di Montesarchio, Filippo Iebba di Apice, Massimiliano Marotta di Limatola, Mauro Parente di Cerreto Sannita, Nino Colangelo di Ponte, Antonio Del Mese di Benevento, Giuseppe Stravino di Airola, Pasquale Delle Donne di Dugenta e Marco Pastore di Sant’Angelo a Cupolo.

L’allargamento della Segreteria conferma la volontà di rafforzare il radicamento del partito nella provincia, valorizzando competenze, esperienze amministrative e disponibilità all’impegno politico.

Radicamento sul territorio e temi per il programma del partito provinciale in vista delle elezioni regionali

“Il lavoro della segreteria è finalizzata ad una strutturazione e ad un radicamento ancora più pregnante nel territorio sannita – ha chiarito il coordinatore Agostinelli - è ovvio che il primo appuntamento saranno le elezioni regionali”.

E il senatore Domenico Matera, presidente provinciale del partito, ha chiarito che “la segreteria avrà come compito quello di creare un rapporto più stretto con i territori per evidenziare i problemi che attanagliano questa provincia e proporre soluzioni”.

E ancora “Il lavoro fondamentale della segreteria sarà filtrare i temi per il programma del partito provinciale in vista delle elezioni regionali”.

E sull'ipotesi di una sua candidatura al consiglio regionale Matera nicchia “Era stata ventilata all'inizio, sta ritornando in queste ore spero sia un'analisi politica che stanno facenbdo i vertici del partitpo. Sono a disposizione ma credo che una mia candidatura non sarebbe la soluzione migliore”