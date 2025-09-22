A Morcone si inaugura nuova sede del Movimento5Stelle: ospite Roberto Fico Giovedì alle 12 l'appuntamento con il candidato alla Presidenza della Regione Campania

Giovedì 25 settembre alle ore 12:00, in Via Roma 85 a Morcone, sarà inaugurata una nuova sede del Movimento 5 Stelle la sede del Gruppo Territoriale M5S Alto Tammaro.

All’evento prenderà parte come ospite d’onore Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati e oggi candidato alla Presidenza della Regione Campania. La sua presenza rappresenta un segnale concreto dell’attenzione del Movimento 5 Stelle verso le aree interne e della volontà di incidere realmente sul futuro di territori troppo a lungo dimenticati, segnati da spopolamento, isolamento e disservizi cronici.

All’inaugurazione interverranno, oltre a Gaudenzio Di Mella, Referente del GT Alto Tammaro e Toni Paternostro, figura di riferimento del gruppo e Vicesindaco di Morcone, anche Sabrina Ricciardi, Coordinatrice Provinciale del M5S e Salvatore Micillo, Coordinatore Regionale M5S Campania.

Saranno presenti attivisti, simpatizzanti e i componenti del Gruppo Territoriale Alto Tammaro, realtà intercomunale che riunisce i comuni di Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Fragneto Monforte, Fragneto l’Abate, Campolattaro e Sassinoro.

L’apertura della sede segna un momento di grande entusiasmo e costituisce un punto di partenza importante per un percorso condiviso di confronto, proposte e azioni concrete da portare ai tavoli regionali, con l’obiettivo di dare nuova linfa e centralità a questi territori.

Non è un caso che i vertici del Movimento 5 Stelle abbiano puntato l’attenzione sull’Alto Sannio Beneventano, un’area ricca di potenzialità ma spesso sotto attacco da progetti calati dall’alto e non condivisi con la cittadinanza. Il Gruppo Territoriale intende rafforzare la propria presenza proprio per difendere l’identità locale, promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire che le scelte strategiche siano sempre frutto di partecipazione e ascolto.

La nuova sede sarà un luogo aperto al dialogo e alla cittadinanza attiva, un presidio permanente in cui le idee si trasformano in progetti e l’impegno diventa azione. In un contesto in cui la politica rischia di allontanarsi dalle persone, il Movimento 5 Stelle vuole riportarla tra i cittadini, mettendo al centro trasparenza, legalità, giustizia sociale e protagonismo giovanile.

La presenza di Roberto Fico non ha un valore soltanto simbolico, ma sancisce un impegno chiaro e diretto: subito dopo le elezioni sarà aperto un canale operativo con la futura amministrazione regionale. Il tempo per intervenire è adesso: le aree interne non possono più attendere e l’Alto Tammaro deve finalmente diventare protagonista delle scelte che riguardano il suo futuro.