Libertà: la tre giorni di Forza Italia a Telese Terme Dal 26 al 28 settembre la manifestazione con esponenti di governo, politici e artisti

Giustizia, sicurezza, innovazione, energia, risorse, salute, pace, arte e cultura. Sono solo alcuni dei tanti temi al centro della tre giorni che Forza Italia propone, nel fine settimana, dal 26 al 28 settembre a Telese Terme.

L'evento intitolato 'Libertà' porterà nella cittadina termale personaggi di spicco del panorama politico ma non solo. Ci saranno anche imprenditori, artisti e rappresentanti istituzionali. Di seguito il programma dettagliato dell'appuntamento.

Venerdì 26 settembre

Ore 16 “Benvenuti in Campania” con Giovanni Caporaso - Sindaco di Telese, Francesco Rubano - Segretario provinciale di Benevento, Iris Savastano - Segreteria cittadina di Napoli, Angelo D'Agostino - Segretario provinciale di Avellino, Gianfranco Librandi - Vice segretario regionale Campania, Francesco Cascone - Capogruppo Regionale Campania, Francesco Silvestro - Segretario provinciale di Napoli e Fulvio Martusciello - Segretario regionale Campania.

17.00 “Più giustizia, più libertà” Modera Giada Fazzalari - Direttrice Avanti con Catello Maresca – Magistrato, Enrico Costa - Vice Presidente Commissione Giustizia, Pietro Pittalis - Membro della Commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin - Membro Commissione Giustizia, Francesco Paolo Sisto - Sottosegretario di Stato Ministero Giustizia, Maurizio Turco - Segretario Partito Radicale, Davide Bellomo - Membro Commissione giustizia Camera dei Deputati e Tommaso Antonino Calderone - Membro Commissione giustizia Camera dei Deputati.

17.45 “Più Sicurezza, Più Libertà” Roberto Napoletano - Direttore Il Mattino intervista Matteo Piantedosi - Ministro dell’Interno

18.15 Intervento Dolors Montserrat - Segretario Generale PPE

18.45 Più Riforme, Più Libertà, Introduce Pietro De Leo - Giornalista de “Il Tempo” con Marina Elvira Calderone - Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Elisabetta Casellati - Ministro per le riforme istituzionali, Antonio D’Amato - Ceo Seda Group - Presidente Fondazione Mezzogiorno, Gianluca Orefice - Chief People, Culture Transformation Officer FS, Ettore Prandini - Presidente Coldiretti, Luigi Marattin - Segretario Partito Liberaldemocratico.

21.30 “EMOZIONI” Con Mogol e Gianmarco Carroccia

Sabato 27 Settembre

10.00 Più Fatti, Più Libertà

I risultati dell’azione del Governo di Centrodestra con Raffaele Nevi - Vice Capogruppo e portavoce di FI e Alessandro Cattaneo - Responsabile Dipartimenti FI

10.30 Più Innovazione, Più Libertà: Anna Maria Bernini - Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Marcello Cattani - Presidente Farmindustria, Andrea Lenzi - Presidente CNR, Antonio Zoccoli - Presidente Enti di Ricerca

11.15 Più energia, più libertà Modera Rita Lofano - Direttrice AGI con Gilberto Pichetto Fratin - Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Flavio Cattaneo - AD Enel, Agostino Scornajenchi - AD Snam, Francesca Mariotti - Presidente Enea, Gianfranco Librandi - Vice Segretario Regionale Campania, Luca Squeri - Responsabile Dipartimento Energia FI

12.15 Più Crescita, Più Libertà modera Andrea Pancani con Stefano Pontecorvo - Presidente Leonardo, Matteo Del Fante - AD Poste, Emanuele Orsini - Presidente Confindustria, Salvatore De Meo - Presidente delegazione Parlamento Europeo, Antonio D’Amato - Ceo Seda Group - Presidente Fondazione Mezzogiorno e Francesco Silvestro - Segretario provinciale di Napoli.

15.00 “Cattolici al centro” Giorgio Merlo - Presidente Scelta Cristiano Popolare, Antonio Di Matteo - Presidente MCL, Salvatore Cardinale - Già Ministro delle comunicazioni, Raffaele Lombardo - Presidente MPA, Pino Bicchielli - Presidente Commissione d’inchiesta sul sistema idrogeologico

15.30 Forza Italia Sul Territorio: Obiettivo 20% - Intervento di saluto Seniores, Forza Italia Giovani, Azzurro Donna con Enrico Pianetta - FI Seniores, Catia Polidori - Azzurro Donna, Simone Leoni - Segretario nazionale FI giovani, Francesco Battistoni - Responsabile Organizzazione FI, Tullio Ferrante - Responsabile adesioni FI e Alessandro Battilocchio - Responsabile elettorale FI.

16.30 Più Risorse, Più Libertà Modera Giuseppe Brindisi con Paolo Zangrillo - Ministro per la Pubblica Amministrazione, Daniela Fumarola - Segretario Genenerale CISL, Maurizio Casasco - Responsabile Economico FI, Marco Granelli - Presidente Confartigianato, Costanzo Jannotti Pecci - Presidente Unione Industriali di Napoli e Angelo Raffaele Margiotta - Segretario Generale Confsal

17.15 Più Salute, Più Libertà Modera Letizia Moratti - Presidente Consulta FI con Pasquale Perrone Filardi - Presidente della Società Italiana di Cardiologia, Filippo Anelli - Presidente della Federazione nazionale degli Ordini, dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Guido Grillo - Professore ortopedia e traumatologia, Università Federico II, Ugo Cappellacci - Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati.



18.00 Più Pace, Più Libertà con Antonio Tajani - Vicepremier, Ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale FI, Manfred Weber - Presidente del PPE, Roberta Metsola - Presidente del Parlamento Europeo, Stefania Craxi - Presidente Commissione Esteri e Difesa in Senato, Deborah Bergamini - Vicesegretario FI e Responsabile Dipartimenti Esteri.

18.30 Aurelio De Laurentiis, Una Storia di Successo

19.00 Forza Italia Al Governo: Obiettivo 20% con Vito Bardi - Presidente regione Basilicata, Francesco Roberti - Presidente regione Molise, Valentino Valentini - Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Matilde Siracusano - Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Sandra Savino - Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Matteo Perego - Sottosegretario al Ministero della Difesa, Maria Tripodi - Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Alberto Barachini - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gigi Finizio

Domenica 28 settembre

9.45 Arte e Cultura, Un Progetto per l’Italia: Intervento di Marilù Faraone Mennella - Imprenditore, Presidente Gruppo industria culturale e creativa Confindustria Napoli



10.00 Il Manifesto per la Libertà Pupi Avati – Regista, Paolo Del Debbio - Saggista, giornalista e conduttore televisivo, Mario Sechi - Direttore Responsabile Libero, Andrea Orsini - Deputato FI

11.00 Conclusioni: Fulvio Martusciello - Capodelegazione FI Parlamento Europeo, Maurizio Gasparri - Capogruppo FI Senato, Paolo Barelli - Capogruppo FI Camera, Stefano Benigni - Vicesegretario FI, Deborah Bergamini - Vicesegretario FI, Alberto Cirio - Vicesegretario FI, Roberto Occhiuto - Vicesegretario FI, Antonio Tajani - Vicepremier, Ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale FI.