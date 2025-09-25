Roberto Fico a Morcone: "Aree interne centrali nel nostro programma" - FOTO L'ex presidente della Camera per la prima volta nel Sannio da candidato presidente centrosinistra

Assicura una campagna elettorale “pancia a terra” per ascoltare i territori, ma dribbla polemiche su De Luca e rispondendo alle domande dei cronisti conferma “si con Mastella capita che ci sentiamo a telefono”. Roberto Fico per la prima volta nel Sannio da candidato presidente per il campo largo, è arrivato questa mattina a Morcone poco dopo le 12.

L'ex Presidente della Camera ha raggiunto il comune in provincia di Benevento per partecipare all’inaugurazione della sede del Gruppo Territoriale “Alto Tammaro” del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio, invece, è atteso per l’apertura della cinquantesima Fiera Campionaria della Città di Morcone.

Ad accogliere Fico il referente locale del movimento Gaudenzio Di Mella, a portare i saluti dell'amministrazione comunale il sindaco di Morcone Luigino Ciarlo. Presente inoltre anche il primo cittadino di Sassirono, Pasqualino Cusano.

“Le aree interne – spiega Roberto Fico rispondendo alle domande della stampa - sono uno dei punti fondamentali del nostro programma, dobbiamo affrontare tutte le criticità che vivono, dobbiamo lavorare con gli amministratori locali per creare un programma importante condiviso e anche dopo una co-progettazione con investimenti mirati e seri per lo sviluppo delle aree interne”.

Fico nel Sannio: “In Campania ogni metro conta”

Un progetto ambizioso per fermare uno dei problemi atavici delle aree interne: lo spopolamento. Su questo l'ex presidente della Camera non sembra aver dubbi: “bisogna lavorare al fine di non far abbandonare queste aree a tante persone, quindi si lavora sulla viabilità, sulle scuole, sulla sanità, sui presidi ospedalieri. La nostra visione della Campania è che ogni metro conta”.

Regionali in Campania, Fico: “Liste pulite tutelano partiti e elettori”

E sulle liste a meno di un mese dalla presentazione il candidato del centrosinistra da Morcone ribadisce: “Avere liste 'pulite' che corrispondono a una qualità etica tutela i partiti politici, le liste civiche e le persone che vanno al voto”. Un punto su cui assicura “tutti sono d'accordo”, ma chiarisce: “non c'è nessun tipo di giustizialismo, solo un atto di responsabilità verso gli elettori”.

Ma alle domande su De Luca, come detto, Fico dribbla e chiarisce: “Aspettiamo candidato di centrodestra, ora parliamo di temi, oggi siamo qui a parlare di aree interne, ieri ero in un bene confiscato, a me interessa rimane sui programmi, rimanere sui progettI. La mia è una campagna di ascolto, pancia a terra, lavorando con i tanti settori facendo una campagna politica di ascolto per capire quali sono le criticità in Campania”.

Ed ancora attenzione ai giovani e l'impegno di un programma condiviso: “Siamo in fase di costruzione del programma, dovremmo solo armonizzare il tutto. Sui giovani dovremmo fare tantissimo e lasciare una classe dirigente più giovane”.

Ma sul numero delle liste Roberto Fico conferma: “Non voglio tante liste, già l'ho detto, ci manterremo su un numero adeguatamente basso”. Infine a chi gli chiede se è vero che si sente spesso con il sindaco di Benevento, il candidato del campo largo risponde: “Si capita che ci sentiamo a telefono”.

L'intervista realizzata da Alessandro Fallarino per Ottochannel tv in onda nel tg delle ore 14 sul canale 16