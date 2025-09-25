A Telese Terme la tre giorni di Forza Italia. Rubano: Sannio protagonista VIDEO Da domani nel Sannio i vertici nazionali del partito: ecco il programma

Al via domani a Telese Terme (dal 26 al 28 settembre) la tre giorni di Forza Italia intitolata ‘Libertà’. Questo pomeriggio è stato il deputato sannita Francesco Maria Rubano a presentare l'evento che era stato annunciato a Roma qualche giorno fa dal Segretario nazionale, Antonio Tajani.

Durante la tre giorni verrà presentato il nuovo Manifesto della "Libertà: l’attualizzazione del pensiero del Presidente Silvio Berlusconi".

“Il Sannio protagonista per i leader di Forza Italia” ha rimarcato più volte Rubano che ha presentato l'evento con i candidati consiglieri alle elezioni regionali Ornella De Sisto e Fernando Errico e (LE DICHIARAZIONI NEL VIDEO)

Il programma

Venerdì l'apertura nelle Terme di Telese con i saluti istituzionali e dei dirigenti regionali e provinciali, con i padroni di casa gli onorevoli Rubano e Martusciello che daranno il via a un pomeriggio dedicato ai grandi temi della giustizia e della sicurezza, con la presenza di magistrati, parlamentari, membri delle commissioni competenti e il sottosegretario alla Giustizia. Sarà poi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a confrontarsi su libertà e sicurezza. A seguire l’intervento del segretario generale del Partito Popolare Europeo Dolors Montserrat. La giornata si chiuderà con un dibattito dedicato alle riforme, che vedrà sul palco la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Casellati, insieme a esponenti del mondo imprenditoriale e agricolo.

Sabato l’intervento di Aurelio De Laurentiis, che racconterà la sua storia di successo imprenditoriale e sportiva, portando la sua esperienza di presidente del Napoli in un contesto che unisce politica, impresa e passione civile.

A seguire un confronto sull’innovazione e la ricerca guidato dalla ministra Anna Maria Bernini e dai vertici del sistema scientifico nazionale. Seguirà un panel dedicato all’energia, con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e i manager delle grandi aziende strategiche, per poi aprire il dibattito sulla crescita e lo sviluppo economico con Confindustria, Poste, Leonardo e la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.

Nel pomeriggio spazio al dialogo con il mondo cattolico, con l’intervento di esponenti storici della politica e della società civile, prima del focus sull’obiettivo politico che il partito si è dato sul territorio: raggiungere il 20% dei consensi, coinvolgendo giovani, donne e militanti.

Ed infine Domenica, ultimo giorno della kermesse politica della Santa Messa. Seguirà un intervento dedicato al ruolo dell’arte e della cultura come volano per lo sviluppo del Paese, con la testimonianza di imprenditori e protagonisti del settore. Poi sarà il turno del “Manifesto per la libertà”, un documento ideale che vedrà il contributo del regista Pupi Avati, del giornalista Paolo Del Debbio, del direttore Mario Sechi e di esponenti parlamentari. A chiudere la manifestazione saranno le conclusioni politiche, affidate al vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, affiancato dai capigruppo e dai vicesegretari del partito.