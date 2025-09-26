Proposte per il sostegno per il commercio in centro storico Assemblea pubblica di Civico 22 che presenta anche la nuova sede

"Quale futuro per il commercio nel cuore di Benevento?" Se ne discuterà lunedì 29 settembre alle ore 18.30 in piazza Mazzini,10 durante l’assemblea pubblica

promossa da Civico22.

Civico22 - spiegano in una nota - promuove un momento di confronto aperto con cittadini, commercianti e istituzioni, per analizzare le difficoltà del settore e proporre e raccogliere idee utili a rilanciare la vitalità economica e sociale del Centro storico. Al termine dell’incontro, sarà inaugurata la nuova sede di Civico22, anch’essa in piazza Mazzini,10: uno spazio pensato per accogliere attività, progetti e iniziative di partecipazione civica.

“Crediamo che il rilancio del Centro storico passi attraverso un dialogo costante con chi lo vive e lo anima ogni giorno – dichiarano i promotori di Civico22 –. Per questo abbiamo scelto di partire dall’ascolto, dalle riflessioni condivise e da una serie organica e articolata di proposte concrete, con l’obiettivo di costruire insieme una visione per la città".