Sanità, Matera (FdI): "Incontro costruttivo con nuovo direttore Asl" dal 118 alla pediatria del Fortore, attenzione inoltre alla prevenzione, ecco i temi discussi

“Ho incontrato, insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia Sannio, il nuovo Direttore generale dell’Asl di Benevento, la dottoressa Tiziana Spinosa. L’incontro, lungo e costruttivo, è stato l’occasione per rappresentare le criticità che purtroppo ancora oggi penalizzano i cittadini del nostro territorio”. Così il senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio che illustra i temi affrontati con il numero uno dell'azienda sanitaria di via Oderisio.

“Diversi i temi affrontati - prosegue Matera - a partire dal servizio 118 fino alla grave carenza di personale sanitario. Abbiamo apprezzato l’approccio della dottoressa Spinosa, che ha dimostrato disponibilità e spirito di collaborazione, nonostante il suo recente insediamento, avvenuto solo lo scorso 9 agosto. In particolare, sul 118 si è condivisa l’urgenza di garantire ai cittadini la presenza del medico a bordo di quante più ambulanze possibili. Da qui il plauso al bando per la selezione di 20 medici specialisti in emergenza-urgenza, un primo passo importante per sopperire a una carenza ormai cronica.

La dottoressa Spinosa ci ha inoltre anticipato di aver chiesto un confronto con la Regione Campania sul tema del 118 e delle aree interne e di aver già avviato incontri sia con i dirigenti della centrale 118 che, a breve, con i rappresentanti sindacali, in un’ottica di dialogo aperto e costruttivo, finalizzato alla ricerca delle migliori soluzioni per la salute dei cittadini”.

Asl, Matera: attenzione rivolta anche alla prevenzione

“Abbiamo poi sollecitato un utilizzo immediato dei fondi di bilancio residui e non ancora impiegati per rafforzare la prevenzione. I dati attuali sugli screening oncologici sono allarmanti, con percentuali di adesione che oscillano tra l’1 e il 9%. L’apertura dei centri distrettuali anche nei fine settimana per attività di screening, potrebbe rappresentare una risposta concreta per incentivare la partecipazione dei cittadini. In questa prospettiva, il direttore ha manifestato, inoltre, la volontà di promuovere accordi tra medici di base e farmacie per ampliare le prestazioni disponibili agli utenti”.

Pediatria nel Fortore

“Infine - conclude Matera - abbiamo posto l’attenzione sulla delicata questione della pediatria nel Fortore, registrando la determinazione del direttore Spinosa a lavorare per una soluzione efficace. Un segnale importante che accogliamo con fiducia, nella convinzione che il confronto istituzionale sia lo strumento migliore per dare risposte concrete ai cittadini del Sannio”.