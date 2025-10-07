Viabilità provinciale: confronto con Presidente Lombardi Si è discusso anche dei lavori per la strada provinciale S. Giorgio la Molara - statale 90bis

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha incontrato prima della riunione del Consiglio Provinciale i Consiglieri Mauriello, Ruggiero, De Longis, Ciervo, Capuano, Iannace e Panunzio con la partecipazione dei responsabili del Settore Infrastrutture presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori.

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti due argomenti: in primis il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 26 aprile 2022 per la mobilità sostenibile; a seguire - spiegano dalla Rocca dei Rettori - si è discusso del completamento dei lavori di costruzione della Strada provinciale n. 44 San Giorgio la Molara – Statale 90 bis (nei pressi dell’Asi Ponte Valentino).

Al termine dell'incontro dalla Provincia di Benevento viene precisato che "quanto al primo argomento (mobilità sostenibile ndr) , dopo un approfondito dibattito e a seguito della relazione tecnica del Settore Tecnico, si è preso atto che con il Decreto ministeriale del 2022 veniva assegnata una dotazione finanziaria alle Province per interventi straordinari sulla viabilità di competenza per gli anni dal 2025 al 2029: le risorse destinate alla Provincia di Benevento erano pari, nell’arco temporale indicato, a 11.374.385 euro. La Provincia di Benevento avviava subito, dunque, le procedure previste dalle norme e dai regolamenti per l’utilizzo delle risorse assegnate. Com’è noto, tuttavia la Legge di Bilancio relativa all’anno 2025 (la n. 207/2024) apportava una notevole riduzione delle risorse originariamente assegnate con il conseguente stop alle procedure di impiego delle medesime risorse già impegnate".

E dunque per la Provincia di Benevento "l’assegnazione finanziaria per gli anni dal 2025 al 2028 è stata riconosciuta in 8.809.978 euro. Pertanto, gli Uffici preposti, nel rispetto puntuale di quanto già stabilito ed approvato a seguito del Decreto Ministeriale del 2022, con apposita determina dirigenziale n. 1998 del 29 settembre 2025 hanno effettuato la riassegnazione delle risorse finanziarie sul territorio per i cinque comparti in cui è suddivisa il Sannio".

"Le risorse finanziarie saranno assegnate nella misura del 50 per cento del totale per fare fronte a eventi di natura straordinaria ed imprevedibile (come smottanti e frane); 50 per cento per porre rimedio alle principali criticità sulla viabilità di ciascun comparto".

Per quanto riguarda il secondo argomento (la San Giorgio la Molara – 90bis) si è stato comunicato che "il Presidente e il Dirigente alle Infrastrutture della Provincia hanno avuto nei giorni scorsi intense interlocuzioni con la Regione Campania e che, rispetto al problema insorto della perenzione dei fondi a suo tempo assegnati, la Regione ha assicurato che sosterrà il finanziamento per circa 1,8mln di Euro previsto dalla Provincia per ultimare i lavori della importante arteria stradale necessaria a superare i fattori di maggiore criticità nell’isolamento dell’area fortorina".