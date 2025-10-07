Pellegrino Mastella a Martusciello: "Parodia del centro, raccattano transfughi" "Per ora la discarica sono loro"

"Per come è stata messa in piedi, in Campania Forza Italia altro non è che la parodia del centro: noi del centro in Italia rappresentiamo la storia, loro al massimo una caricatura. Mai avuta nessuna intenzione di candidarmi con loro, nessuno li ha chiamati, nessuno se li è soffiati", lo scrive in una nota Pellegrino Mastella (Noi di Centro). "Per ora la discarica sono loro: ho visto infatti che hanno raccattato a Benevento e altrove come a Caserta, transfughi, ex fedelissimi di De Luca caduti nel dimenticatoio, gente che è stata creata da mio padre per poi girovagare in altre formazioni senza troppo successo, di tutto e di più: a Martusciello nessuno ha chiesto nulla, né a nessun altro. Non ve ne è la minima intenzione. Noi stiamo camminando per la nostra strada, in un dialogo costruttivo e non privo di spirito critico con i nostri alleati del campo largo che vincerà le Regionali campane", prosegue Pellegrino Mastella.

"Forza Italia un tempo aveva il linguaggio diretto e intelligente del compianto Cavaliere, oggi qui vedo solo cafoneria e supponenza: da questa classe dirigente ci separa la storia e anche lo stile", conclude Mastella.