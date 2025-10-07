Regionali. Matera (FdI): con Cirielli la Campania può voltare pagina Il senatore sannita di Fratelli d'Italia: con lui possiamo restituire fiducia ai cittadini campani

"Abbiamo da sempre sostenuto che la scelta migliore per guidare la Campania fosse Edmondo Cirielli. La sua candidatura rappresenta la risposta seria e credibile a quella che a sinistra non è una proposta politica, ma solo un tentativo di mantenere in piedi un sistema fondato su inciuci, spartizioni di potere e conservazione delle posizioni acquisite".

Lo afferma in una nota il senatore sannita di Fratelli d'Italia Domenico Matera, membro dell'Ufficio di Presidenza del Senato.

"Cirielli conosce la Campania in profondità - prosegue Matera - ne ha vissuto le difficoltà e le potenzialità, dimostrando in ogni ruolo - da amministratore locale, parlamentare e uomo dello Stato - equilibrio, rigore e capacità di Governo.

Con lui possiamo restituire ai cittadini campani fiducia in una politica che decide, che non promette ma realizza, che mette al centro il lavoro, la sicurezza, le imprese e la dignità delle persone.

Saremo pienamente impegnati in questa sfida - conclude - con entusiasmo e senso di responsabilità, accanto a Edmondo Cirielli e a tutto il centrodestra, per costruire una nuova stagione per la nostra terra".

