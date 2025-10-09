Giovani agricoltori e PSR, Cacciano (Pd): "Ho già interessato vertici regionali"

“Sto seguendo con grande attenzione la vicenda che coinvolge tanti giovani agricoltori sanniti, beneficiari dei bandi PSR Campania 2014–2022, oggi in forte difficoltà nel completare gli investimenti per i quali hanno creduto e scommesso sul futuro del nostro territorio”, dichiara Giovanni Cacciano, Segretario Provinciale del Pd Sannio.
“In troppi casi – prosegue Cacciano – le aziende attendono ancora l’erogazione delle anticipazioni o sono bloccate da complessità burocratiche e controlli che rallentano in maniera insostenibile la chiusura delle pratiche. La scadenza del 15 ottobre rischia di trasformarsi in una trappola per decine di imprese agricole: molte aziende, infatti, sono ancora in attesa dell’erogazione delle anticipazioni richieste o, diversamente, per problemi finanziari o legati alla conclusione dei lavori, non riescono a rispettare i termini indicati. Il rischio, dunque, è che le aziende possano vedersi penalizzate non per propria responsabilità, ma per ritardi amministrativi ad esse non imputabili”.
“Ho segnalato la situazione ai vertici della Regione che stanno già affrontando il problema. Domani avrò modo di parlarne direttamente a Napoli dove solleciterò provvedimenti immediati: proroghe, flessibilità nei termini, vaglio della possibilità di trascinamento sulla nuova programmazione. Non possiamo permettere che un’intera generazione di giovani imprenditori agricoli venga scoraggiata o abbandonata proprio nel momento più delicato.
Il settore agricolo è uno dei pilastri del nostro territorio. Servono risposte rapide e concrete”, conclude Giovanni Cacciano.