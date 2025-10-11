Piano strade: Mortaruolo "dalla Regione attenzione per le aree interne" Quasi 139 milioni per il Sannio

La Regione Campania ha approvato la graduatoria del programma “Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, un intervento strategico del valore complessivo di 1 miliardo di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e del PR FESR Campania 2021–2027.

Si tratta di un piano di portata storica e senza precedenti, che punta a migliorare la sicurezza, la qualità e la funzionalità della rete viaria regionale attraverso interventi immediatamente cantierabili: dalla messa in sicurezza delle infrastrutture al collegamento con i principali nodi urbani e turistici, fino alla riduzione del rischio idrogeologico e alla riqualificazione delle opere d’arte stradali.

Per il Sannio sono stati finanziati 55 Comuni e 2 interventi della Provincia di Benevento, per un totale di 138.972.143,14 euro.

Un risultato straordinario che conferma la visione, la concretezza e la capacità di programmazione del Presidente Vincenzo De Luca che anche con questa misura ha dato risposte reali a un’esigenza “antica” dei territori, restituendo dignità e centralità alle aree interne della Campania.



“Parliamo – sottolinea il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo – di un investimento senza precedenti che cambia davvero il volto infrastrutturale del Sannio e dell’intera regione. La Regione Campania ha introdotto un modello di intervento innovativo che premia la progettualità locale, sostiene i Comuni e consente di realizzare opere attese da anni.

Il Presidente De Luca ha dimostrato, ancora una volta, cosa significa governare con visione e responsabilità: programmare risorse, dare priorità alla sicurezza dei cittadini, investire nella coesione e nello sviluppo dei territori. È un risultato che nasce da una visione chiara di futuro e da un’idea precisa di Campania”.



Per la provincia di Benevento, i finanziamenti riguardano i seguenti enti:

Reino (€ 3.000.000), Pietraroja (€ 2.992.096), Morcone (€ 3.000.000), Castelfranco in Miscano (€ 552.000), Provincia di Benevento (€ 6.000.000), Montesarchio (€ 2.940.000), Vitulano (€ 2.995.120), Apollosa (€ 2.582.211,11), Pesco Sannita (€ 3.000.000), Benevento (€ 3.000.000), Foiano di Val Fortore (€ 2.931.701,42), Limatola (€ 2.311.574,84), Sant’Angelo a Cupolo (€ 2.731.659,06), San Lorenzello (€ 3.000.000), San Lupo (€ 3.000.000), Paolisi (€ 2.954.409,60), Pago Veiano (€ 3.000.000), San Bartolomeo in Galdo (€ 2.917.833,01), Paduli (€ 2.380.700), Buonalbergo (€ 2.448.220), Baselice (€ 3.000.000), Ginestra degli Schiavoni (€ 2.999.980), Casalduni (€ 3.000.000), Calvi (€ 2.999.148,29), San Nazzaro (€ 1.098.119,44), Sassinoro (€ 3.000.000), Tocco Caudio (€ 3.000.000), Puglianello (€ 3.000.000), Arpaise (€ 1.450.000), Foglianise (€ 1.200.000), Paupisi (€ 3.000.000), Pietrelcina (€ 3.000.000), Campolattaro (€ 1.000.000), Sant’Agata de’ Goti (€ 3.000.000), Castelvetere in Val Fortore (€ 3.000.000), Santa Croce del Sannio (€ 1.338.297,90), Ceppaloni (€ 1.502.564,06), Pannarano (€ 3.000.000), Pontelandolfo (€ 2.995.000), San Lorenzo Maggiore (€ 1.344.101,33), Circello (€ 2.725.000), Torrecuso (€ 810.919,08), Arpaia (€ 1.503.827,90), San Giorgio La Molara (€ 2.999.068,22), Bucciano (€ 3.000.000), Colle Sannita (€ 2.995.000), Montefalcone di Val Fortore (€ 420.000), Castelvenere (€ 2.025.460), Moiano (€ 2.999.888,06), Castelpagano (€ 2.250.000), San Leucio del Sannio (€ 2.220.000), Bonea (€ 3.000.000), Faicchio (€ 1.550.000), Sant’Arcangelo Trimonte (€ 1.198.243,20), San Martino Sannita (€ 3.000.000) e Frasso Telesino (€ 610.000).