Barone Presidente Eutalia, Bocchino (Lega): "Riconoscimento di competenza" " Motivo di orgoglio per tutto il Sannio”

“La nomina di Luigi Barone a Presidente di Eutalia S.p.A., società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un riconoscimento importante che premia anni di lavoro e impegno di Luigi nelle politiche di sviluppo territoriale”.

Lo dichiara in una nota Luigi Bocchino, segretario provinciale della Lega Salvini Premier.

“Luigi Barone – aggiunge Bocchino – ha sempre dimostrato qualità tecniche e competenze che oggi vengono messe al servizio di una realtà strategica come Eutalia, che sostiene le amministrazioni centrali e locali nell’attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo.

Desidero, inoltre, esprimergli la mia personale vicinanza e il mio affetto in questo momento per me non semplice dal punto di vista della salute: anche da lontano seguo con orgoglio il percorso di chi, come lui, rappresenta al meglio il nostro territorio.

A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro e quelli di tutta la Lega di Benevento”, conclude Bocchino, Segretario Provinciale Lega Salvini Premier.