"Con Cirielli per una Campania che guardi finalmente al Sannio" Così Annalisa Clemente in vista delle elezioni regionali

"Essere candidata al consiglio regionale della Campania per Fratelli d’Italia è per me un grande onore e una grande responsabilità. Rappresentare il Sannio e la Valle Caudina in questa competizione significa portare avanti le istanze di un territorio che ha bisogno di attenzione e risposte". Così Annalisa Clemente, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento, annuncia ufficialmente la sua discesa in campo.

Ingegnere e docente di Fisica, Clemente ha maturato una significativa esperienza amministrativa nel Comune di Montesarchio, dove ha ricoperto i ruoli di assessore, vicesindaco e attualmente è capogruppo di minoranza.

"Da oltre due anni faccio parte della comunità di Fratelli d’Italia, una scelta maturata per convinzione e per stima verso la coerenza e la concretezza del partito, ma anche per il lavoro instancabile e di grande radicamento territoriale portato avanti dal senatore Domenico Matera, che in questi anni ha saputo costruire e ampliare la squadra nel Sannio”.



“La mia candidatura - prosegue Clemente - nasce dal desiderio di contribuire a questo percorso di crescita e rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno condiviso.

Affronto questa sfida con entusiasmo e con la consapevolezza impegnandomi a rappresentare i cittadini del Sannio con serietà, passione e determinazione, portando avanti un percorso di vero rinnovamento che parta dal territorio, senza frasi fatte o libri dei sogni, ma sapendo che è necessario tutto il nostro impegno per provare a invertire la rotta”.

Appuntamento sabato al Teatro De Simone di Benevento per la presentazione ufficiale delle liste, alla presenza del candidato presidente Edmondo Cirielli".