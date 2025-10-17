Appello dei Vescovi, Ferraro (FdI): "Parole chiare e responsabili" “In un tempo segnato da crescente astensionismo è fondamentale rispondere con la partecipazione"

“Accolgo con profonda convinzione l’appello della Conferenza Episcopale Campana che, con parole chiare e responsabili, richiama tutti al valore del voto come dovere civico e segno concreto di speranza per il futuro della nostra Regione”.

Ad affermarlo in una nota è il candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali Mario Ferraro. “In un tempo segnato da crescente astensionismo e sfiducia, è fondamentale rispondere con la partecipazione. Andare alle urne significa non delegare ad altri il proprio destino, ma esercitare consapevolmente un diritto che è anche un dovere verso la comunità. Viviamo un tempo in cui è facile sentirsi distanti dalle istituzioni, scoraggiati o disillusi. Ma è proprio in questi momenti che il voto assume un valore ancora più grande. Insieme, per essere protagonisti del cambiamento. Insieme – conclude Ferraro - per tornare grandi e dare più forza al nostro Sannio”.