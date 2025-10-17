Pd: in corsa Razzano e Cacciano. "Compatti per il sostegno a Fico" Presentati i candidati del partito democratico sannita

Per le prossime elezioni regionali il partito democratico nel Sannio punta su Rosa Razzano e Giovanni Cacciano, rispettivamente presidente e segretario del partito democratico sannita.

La presentazione questa sera all'Hotel Traiano di Benevento.

"Le candidature del PD sono state fatte dopo oltre tre settimane di consultazioni che hanno visto recarsi presso la sede del nostro partito 73 delegazioni territoriali, oltre 300 dirigenti territoriali, amministratori e militanti e poi, a valle di questo lavoro di ascolto e di confronto, sono emerse le candidature, la mia e quella della Presidente perché attraverso noi l'intera comunità del PD intende candidarsi nelle prossime elezioni regionali".

Così a Giovanni Cacciano che per quel che riguarda il lavoro da mettere in campo spiega come resti centrale il tema delle aree interne "Il partito democratico del Sannio insieme a quello dell'Irpinia ha fatto un lavoro importante, presentato il 19 luglio presso Palazzo Paolo V a Benevento, dove le due federazioni delle aree interne consapevoli del proprio comune destino hanno inteso mettere insieme le proprie intelligenze per fare una proposta che riequilibri lo strabismo regionale di antica memoria che vede le aree costiere eccessivamente urbanizzate e popolate e le aree interne, come Benevento e Avellino, che rappresentano il 38% del territorio regionale con meno del 12% della popolazione. Non possiamo pareggiarli in numeri li pareggeremo con la qualità della rappresentanza e delle proposte".

Affrontata poi la questione del Consigliere regionale uscente Mino Mortaruolo che con una lettera tranchant aveva preso le distanze dalla Federazione di Benevento e che si candiderà in una delle liste civiche a sostegno del Presidente De Luca.

Come poi la questione di Antonella Pepe il cui nome era tra quelli maggiormente papabili.

"Per quanto riguarda la candidatura di Mortaruolo - ha chiarito Cacciano -, laddove si candidasse nella lista civica ricordo che 5 anni fa erano 16 le liste civiche e ci furono 5 candidati di estrazione PD nelle altre liste civiche. Il nome di Antonella - ha proseguito- è venuto fuori durante le consultazioni, ha poi ritirato la sua disponibilità e siamo andati avanti, abbiamo una candidata apprezzatissima e quindi siamo in battaglia con tutto il partito, non ci sono crepe".

Unità ribadita da Rosa Razzano "Siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale coesi e concentrati per sostenere Fico come candidato presidente".