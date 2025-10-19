Matera "Grazie a tutti, avete cinto in un grande abbraccio il partito" Il senatore sanniti: no agli slogan ma una campagna elettorale preludio di fatti

"Desidero esprimere un ringraziamento per la calorosa partecipazione, non certo scontata nel Sabato sera. Amministratori, tesserati e simpatizzanti del Sannio hanno testimoniato un grande abbraccio al partito ed al nostro candidato Presidente Edmondo Cirielli, prossimo Governatore della Regione Campania".

Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera all'indomani dell'appuntamento sviluppatosi a Benevento per la ufficiale presentazione dei candidati meloniani al Consiglio regionale, Annalisa Clemente e Mario Ferraro.

"La serata di Sabato - ancora Matera - ha rappresentato certamente un ottimo viatico in vista della ormai imminente campagna elettorale.

Saremo tutti impegnati per cogliere un traguardo che è assolutamente alla nostra portata: ovvero quello di eleggere un consigliere regionale di Fratelli d'Italia in un contesto di un nuovo Governo che sarà sicuramente di area e che andrà a chiudere una triste parentesi per il nostro territorio campano. Siamo pronti per un Sannio e per una Campania più forti".

Il parlamentare sannita torna ai motivi della serata sviluppatasi presso il teatro De la Salle "Sabato sera ho potuto apprezzare, in particolare, in platea la presenza di rappresentanti della Destra storica sannita. La fiamma non si è mi spenta nel cuore e nell'animo di una Destra che si è rinnovata senza rinnegarsi, sempre rimanendo vicina alle istanze del territorio e della sua gente. E, nel mantenere vivo questo sentimento, nel restituire vigore a questa passione, ha giocato un ruolo centrale e assolutamente fondamentale il nostro Presidente Giorgia Meloni. Un grazie particolare - ancora il Senatore Matera - lo voglio e lo devo rivolgere alle 14 persone alle quali abbiamo dovuto inevitabilmente dire no. Tutte persone meritevoli, tutte persone che avrebbero rappresentato in modo parimenti degno il partito nella competizione regionale. Sono certo che loro saranno i primi ed i più appassionati interpreti di questa campagna elettorale che condurremo casa per casa.

Guidati dal nostro candidato Cirielli, coglieremo finalmente un traguardo che attendevamo da troppo. Importeremo in Campania il modello di buon Governo nazionale. Siamo pronti per una campagna elettorale che non sarà affollata di slogan ma che sarà solo il preludio di fatti. Nella Sanità, nei trasporti ed in quegli ambiti, sostanzialmente tutti, dove De Luca ed i suoi Governi sono mancati. E dove, con Fico, sarebbero parimenti mancati".

