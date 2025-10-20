Lega. Regionali: Barone e Ciarlo in corsa: sanità e infrastrutture al centro "Governo e ministro Salvini stanno facendo tanto per le aree interne e il Sannio"

Sanità infrastrutture e servizi ai cittadini. Parte da qui la sfida per le prossime elezioni regionali dei candidati della Lega. Teresa Ciarlo e Luigi Barone lanciano la loro candidatura nel Sannio con il coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi questa mattina in città.

“Il governo di centrodestra e il ministro Salvini – ha rimarcato a gran voce Luigi Barone – per il nostro territorio stanno facendo già tanto in termini di infrastrutture come l'alta velocità capacità ferroviaria in via di realizzazione, i lavori per la potabilizzazione e l'uso irriguo dell'acqua della Diga di Campolattaro e i prossimi lavori per il raddoppio della Statale Telesina atteso da oltre un trentennio”.

Punta sulla sanità invece Teresa Ciarlo. “Siamo allo sbando e allo stremo. I cittadini devono avere la possibilità di essere curati bene nel Sannio”.

A chiudere i lavori di presentazione il numero uno della Lega Campania, Gianpiero Zinzi: "Strana la rivoluzione promessa dai 5S. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e invece alla fine l'unica cosa che hanno aperto è la porta a De Luca che hanno sempre attaccato per la sua gestione del potere. Se c'è una forza in grado di garantire il vero cambiamento è il centrodestra unito e forte e la Lega sarà decisiva in questa sfida”.