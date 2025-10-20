Regionali. Miceli e Imparato (Psi): serve una strategia per le aree interne Con la lista Avanti Campania i due esponenti sanniti del Psi guidato da Maraio

Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato sono i candidati sanniti alle prossime elezioni regionali per il centrosinistra con la lista Avanti Campania, espressione del Partito Socialista Italiano. Al centro della loro campagna elettorale, presentata questa mattina alla presenza del Segretario nazionale Psi Enzo Maraio un progetto riformista e profondamente radicato sul territorio. Al centro il ritorno alla Politica delle persone comuni. Un riavvicinamento utile alla democrazia.

Angelo Miceli, attuale consigliere comunale di opposizione a Palazzo Mosti, ha sottolineato l’importanza di una strategia organica per le aree interne, volta a sostenere lavoro, turismo come impresa, servizi essenziali e sviluppo sostenibile.

Maria Teresa Imparato insegnante e dirigente scolastico punta invece a ristabilire un rapporto leale tra giovani, politica e democrazia. “Offrire ai giovani opportunità concrete per restare sul territorio, contribuendo a creare prospettive di crescita e benessere locali”.

“Bene l'assessorato alla aree interne – ha poi rimarcato Miceli – ma serve creare introno ad esso una strategia per queste zone che hanno bisogno di sviluppo e di contrastare lo spopolamento”.

“Saremo la sorpresa della Regione Campania. Questo è un laboratorio politico” ha invece rimarcato il numero uno nazionale del Psi, Enzo Maraio che precisa: “Con Fico già ci siamo sentiti. Occorre fare di più per le aree interne”.