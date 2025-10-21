Fico-Cirielli: Mastella non scioglie la riserva Il leader di Noi di centro avverte il centrodestra "il corteggiamento non prevede reprimende"

C'è tempo fino a sabato per la presentazione delle liste per le regionali ma Clemente Mastella sembra pronto a rimescolare le carte e dichiarare partita aperta.

Pronta la sua lista, che a Benevento schiera il figlio Pellegrino, ora però la posizione del leader di Noi di centro sembra tutt'altro che scontata.

Solo questa mattina, il sindaco di Benevento, ha infatti glissato sulla conferma dell'appoggio a Fico ma ha rivolto un messaggio al centrodestra, che negli ultimi giorni, da Cirielli a Zinzi, ha pure cominciato a corteggiarlo.

“In una sua recente visita in città Zinzi ha detto “perdoniamo Mastella”. Ma in cosa dovrei essere perdonato - si chiede Mastella-. E come chi sbaglia a fare dichiarazioni d'amore. Il modo migliore è regalare un fiore non certo fare reprimende. “Perdoniamo gli errori” avrebbe detto... ma non è mica un confessore... mi sembra una cosa maldestra sul piano politico”.