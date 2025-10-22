Regionali in Campania: Verrillo e Sannino candidati a Benevento con PER Lista a sostegno del candidato governatore Nicola Campanile

La lista PER, che sostiene il candidato governatore Nicola Campanile alle elezioni regionali dei prossimi 23 e 24 novembre, ufficializza i suoi due candidati nella provincia di Benevento.

Si tratta di Alfonso Verrillo, medico, di Castelvenere, e Luisa Sannino, avvocata e insegnante di Diritto, torrecusana d’adozione.Verrillo lavora presso la Struttura complessa di Medicina nucleare del Policlinico Gemelli di Roma. Sannino è figura di rilievo nel mondo sociale campano. È sposata con Francesco Rillo, proprietario di Cantine Tora.





