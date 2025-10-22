Cacciano (PD): "Proroga del PNRR atto di responsabilità" "Una boccata d’ossigeno per i nostri Comuni”

"È stata presentata in parlamento dal Partito Democratico una proposta fondamentale per il futuro dei nostri territori: la proroga di 18 mesi per la realizzazione dei progetti del PNRR. Una misura di buonsenso, già approvata dal Parlamento Europeo, che rappresenta una vera boccata d’ossigeno per gli enti locali, alle prese con scadenze rigide e iter burocratici complessi".

Così Giovanni Cacciano, candidato del Partito Democratico del Sannio alle prossime elezioni regionali in Campania, commenta l’iniziativa parlamentare in corso.

"Molti Comuni, anche nel nostro Sannio – evidenzia Cacciano - rischiano seriamente di perdere finanziamenti vitali per opere fondamentali: scuole, infrastrutture, ospedali, spazi pubblici. In diversi casi, i lavori non sono ancora partiti, e la scadenza imposta del 30 giugno 2026 si sta rivelando insostenibile. Serve più tempo, serve concretezza. Non possiamo permettere che risorse europee così preziose vadano sprecate".

"La proroga di 18 mesi – prosegue – non è un rinvio, ma un atto di responsabilità. Significa dare respiro ai nostri sindaci e amministratori locali, che ogni giorno combattono con una burocrazia paralizzante per cercare di trasformare i progetti in cantieri aperti e servizi per i cittadini".

"Il Partito Democratico – continua Giovanni Caccino - è in campo per garantire questa possibilità ai territori. È nostro dovere dare agli enti locali gli strumenti giusti per completare i progetti del PNRR e trasformare le risorse in crescita, occupazione e sviluppo. Solo così potremo davvero cogliere fino in fondo l’opportunità storica rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

"La Campania, e il Sannio in particolare, hanno bisogno di tempo, fiducia e sostegno. La proroga è il primo passo in questa direzione. Continueremo a lavorare per non lasciare indietro nessuno e per garantire che ogni euro investito si traduca in benefici concreti per le imprese, i lavoratori e le famiglie del nostro territorio". Conclude il segretario provinciale Dem nonché candidato alle elezioni regionali tra le fila del Pd Sannio.