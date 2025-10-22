Agricoltura, Ferraro: "Patrimonio da proteggere e modernizzare" "Servono risorse per fronteggiare gli eventi catastrofici che colpiscono le campagne del Sannio"

“Il comparto agricolo sannita è in ginocchio per i danni da grandine e per l’incertezza legata alla riforma della PAC. La Regione deve garantire tempi rapidi e strumenti efficaci di sostegno alle imprese". Così in una nota Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania che interviene in merito alle esigenze del settore primario, da sempre comparto importante per l'economia del territorio.

“Negli ultimi mesi Coldiretti ha lanciato l’allarme: servono risorse per fronteggiare gli eventi catastrofici che colpiscono le campagne del Sannio e stop ai tagli della Politica Agricola Comune. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori – aggiunge –, occorre un Fondo regionale straordinario per le calamità naturali, procedure semplificate e un contributo ai premi assicurativi per chi si tutela dal rischio. Tra le nostre proposte: difesa delle risorse PAC e uso mirato dei fondi PSR e PNRR; incentivi a giovani agricoltori e fattorie sociali; investimenti in infrastrutture rurali e digitalizzazione; valorizzazione delle filiere locali (vino, olio, castagne, prodotti tipici sanniti)”.

Ferraro: agricoltura patrimonio da valorizzare

“L’agricoltura del Sannio – conclude Ferraro - è un patrimonio da proteggere e modernizzare. Ciò dovrà avvenire migliorando in primis ciò che già sappiamo fare e sono certo che con la presidenza Cirielli la Regione passerà dalle parole ai fatti, difendendo chi produce, premiando chi innova e soprattutto rilanciando il Made in Sannio nel mondo”.