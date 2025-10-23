Civico 22, appello ai candidati Pd: primarie per le amministrative del 2027 Ai candidati viene chiesta, inoltre, attenzione per commercio, fiumi e depuratore

E' un impegno per le prossime elezioni amministrative quello che Civico 22 chiede oggi ai candidati del Pd alle regionali. In vista dell'appuntamento con il voto di novembre per il rinnovo del consiglio regionale, in una nota rivolta a Giovanni Cacciano e Rosa Razzano chiede che “vengano coinvolti gli elettori, con modalità da stabilire, nella scelta del candidato sindaco del centro-sinistra alle amministrative del 2027. Le primarie costituiscono un importante esercizio democratico, utile a riavvicinare i cittadini alla politica e a ridurre l’area del non voto”, prosegue la nota.

Commercio e fiumi a Benevento

“Civico22 ritiene necessario sostenere con ogni mezzo chi opera, investe e vive nel Centro Storico. Chiediamo ai futuri consiglieri regionali concreto interessamento e provvedimenti legislativi, per attivare incentivi economici e fiscali e azioni di recupero diffuse e innovative per contrastarne la progressiva desertificazione del centro di Benevento. Civico22 ritiene che i suoi due fiumi, il Sabato e il Calore, potenziali apportatori di turismo, benessere e bellezza, non possano rimanere trascurati come lo sono ora. Chiediamo ai futuri consiglieri regionali di ravvivare e finanziare con maggiori risorse i Contratti di fiume”.

Il depuratore a Benevento

“Deve cessare, inoltre, il commissariamento per la realizzazione del depuratore della città di Benevento e avviarne rapidamente la costruzione Benevento costituisce, insieme ad Avellino, il polmone verde della Campania. Civico22 chiede ai candidati che questa funzione di riequilibrio della enorme conurbazione Napoli-Caserta-Salerno venga riconosciuta e incentivata. Per ogni metro cubo che si costruisce a Napoli, per ogni metro quadro reso impermeabile a Caserta, per ogni nuova pietra posata a Salerno un nuovo albero deve essere piantato a Benevento, un nuovo sentiero deve essere aperto, una nuova pista ciclabile deve essere tracciata, un’altra abitazione deve essere recuperata. Semplificando, ai 20 mq di standard delle province costiere se ne aggiunga uno da monetizzare a Benevento.

Appello ai candidati Pd alle regionali

“Civico22 chiede a Giovanni e Rosa massima attenzione e ogni possibile impegno, compatibile con le loro future mansioni, perché l’elettrificazione e la razionalizzazione delle tratte ferroviarie Benevento-Napoli e Benevento-Avellino-Salerno procedano speditamente. La possibilità di viaggiare rapidamente consentirebbe di vivere – bene – in Città e lavorare a Napoli o a Salerno, con indubbi vantaggi per chi viaggia e per Benevento”.

