"Inaccettabile esclusione Benevento dai fondi per la cultura" Mastella: "Battaglierò in tutte le sedi perché città abbia il trattamento che merita"

"E' francamente inaccettabile che Benevento, città di cultura e con una storia plurisecolare che ha lasciato un tesoro di siti di tutte le epoche, sia fuori dal Programma che distribuisce le risorse per la cultura nel prossimo triennio. Questo ministro Giuli che reputo ineffabile ed evanescente sul piano politico non può trattare il Sannio come una cenerentola". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Già in precedenza si era verificata una incredibile penalizzazione di Benevento per i fondi agli edifici religiosi. Ora finanche l'Arco di Traiano viene estromesso. Per quanto mi riguarda in tutte le sedi possibili battaglierò perché Benevento abbia il trattamento che merita sulle risorse per i beni culturali che non è certamente l'ingeneroso trattamento che continua a riservarci inspiegabilmente Giuli".