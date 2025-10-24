Regionali: ufficializzati candidati circoscrizione di Benevento Per le elezioni del 23 e 24 novembre

Per le elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre sono stati ufficializzati quasi tutti i candidati nella circoscrizione di Benevento, con la presentazione delle liste.

Appoggiano Roberto Fico come presidente Giovanni Cacciano e Rosa Razzano per il Partito Democratico, Giovanni Romano e Francesca Maio candidati del M5S.

Per la lista "Roberto Fico Presidente": Francesco Fiorillo e Gianna Piscitelli, per "Noi di Centro" scenderanno in campo Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano.

La "Casa Riformista (Italia Viva) schiererà Bepy Izzo e Lorena Pacelli mentre il Psi Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato.

La lista AVS schiera Lucio Ferella (Si) e Pina Fontanella (Europa Verde).

La lista 'A Testa Alta" schiera Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone.

Per il centrodestra i candidati sanniti a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli sono Ornella De Sisto e Fernando Errico per Forza Italia, Mario Ferraro e Annalisa Clemente per Fratelli d'Italia, Luigi Barone e Teresa Ciarlo per la Lega, Nicola Boccalone e Lucia Rosella per la lista "Cirielli Presidente".

La lista "PER", che sostiene il candidato governatore Nicola Campanile, ha ufficializzato i suoi due candidati per la provincia di Benevento: Alfonso Verrillo e Luisa Sannino.