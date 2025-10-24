Via primario Pronto soccorso Rummo, Barone: "Vita dei sanniti affidata al caso" Il responsabile Enti Locali della Lega Campania: si intervenga per evitare altri disagi

“Quanto sta accadendo in queste ore all’ospedale Rummo di Benevento ha dell’incredibile: il pronto soccorso perde un altro primario dopo il passaggio della dottoressa Maria Grazia Coppola alla guida di Medicina interna.

Un’emergenza che si aggiunge all’emergenza. Ci auguriamo che si intervenga subito per evitare ulteriori disagi ai pazienti.

Da anni ormai il pronto soccorso del Rummo vive una situazione al limite con pazienti costretti ad attese interminabili, barelle nei corridoi, personale allo stremo.

Solo ieri si è registrata l’ennesima aggressione ai danni del personale medico, segno di un sistema allo sbando. Ciò nonostante l’impegno straordinario di medici e operatori sanitari, a cui va il nostro grazie e la nostra solidarietà.

Un quadro desolante, frutto di improvvisazione e incompetenza, che porta la firma di De Luca. È l’ennesima prova di come il governatore uscente abbia gestito la sanità nel Sannio. E mentre il Rummo affonda, c’è chi, come Fico e Mastella, si preoccupa solo di fare da scialuppa a

un centrosinistra corresponsabile di questo disastro. Vergognoso: si alleano con De Luca perché è la loro unica strategia di sopravvivenza politica. Intanto la vita dei sanniti è ormai affidata al caso”. Lo dichiara Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Campania e candidato alle elezioni regionali.

