San Pio, Matera: "Per nuovi medici si proceda a scorrere graduatorie" La proposta dell'esponente di Fratelli d'Italia

Sanità nel Sannio, nuovo intervento del senatore di Fratelli d'Italia Matera che rivolge attenzione in particolare all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, "Ci preme, innanzitutto, ringraziare la dottoressa Maria Morgante, Direttore generale dell'Azienda San Pio, per l'impegno che profonde nella direzione dello sviluppo e dell'efficientamento dei servizi aziendali, nonostante le difficoltà operative regionali. Ma - scrive Matera - ci permettiamo di suggerire, contestualmente, un metodo diverso per la individuazione del personale medico e paramedico che consenta di non perdere altro tempo. E di non pregiudicare, ulteriormente, i livelli di assistenza".

"Abbiamo preso lettura dell'intervento della Lega rispetto all'emergenza legata alla "instabilità" nella permanenza delle professionalità mediche apicali. Suggeriamo mestamente alla dottoressa Morgante, ai fini della individuazione dei nuovi profili, di non indire nuove procedure. Oppure, in attesa di nuovi concorsi che determinerebbe un dispendio insostenibile di tempo e un inutile arrovellarsi burocratico, si sfruttino le graduatorie dei vecchi concorsi che sono disponibili e che possono essere "scivolate" dal momento che la Regione Campania ha prorogato la loro validità di ulteriori dodici mesi. E' la via più semplice, più facile, quella che impatterebbe meno sulla qualità e sulla continuità del servizio".

Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, dunque, se "una professionalità, per qualsivoglia motivo, decide di non rimanere più al San Pio, si scorrano le graduatorie vigenti".

La Sanità nel Sannio

"E' veloce e semplice, ma questo la dottoressa Morgante lo sa bene e siamo certi che percorrerà tale strada. Solo in questo modo – conclude Matera – non si andranno a compromettere, ancora in misura maggiore, le prestazioni sanitarie. Con conseguente beneficio per i cittadini e per il personale che opera tra mille difficoltà".