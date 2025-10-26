Lavori Piazza Risorgimento "Strettoia ingresso licei mette a rischio studenti" La sollecitazione del gruppo consiliare del Pd

“Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico esprime forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare in seguito ai lavori in corso in Piazza Risorgimento. In particolare, lo spostamento della recinzione del cantiere di Piazza Risorgimento ha creato una strettoia che non permette il passaggio, né il parcheggio di autovetture ed ha ridotto in modo considerevole lo spazio di accesso e uscita degli studenti, dinanzi al portone d' ingresso al Liceo Classico “P. Giannone”.

Così in una nota stampa i consiglieri comunali del Pd di Benevento Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio e Francesco Farese.

“Nonostante – proseguono - le rassicurazioni fornite dal Comune di Benevento, che in una nota ufficiale ha indicato come larghezza residua del passaggio pedonale 2,70 metri, le misurazioni effettuate sul posto dimostrano che lo spazio effettivo risulta inferiore ai 2 metri, insufficiente a garantire un flusso sicuro e ordinato di studenti, docenti e personale scolastico.

Una situazione che, soprattutto nelle ore di entrata e uscita da scuola, crea condizioni di rischio per centinaia di ragazzi, aggravate dalla presenza del cantiere e dai recenti eventi sismici che destano legittima apprensione tra le famiglie”.

“Il Partito Democratico chiede all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente per ristabilire condizioni di sicurezza adeguate, ripristinando una distanza congrua della recinzione dal cancello d’ingresso del liceo e verificando la stabilità e la sicurezza dell’area circostante. La tutela della sicurezza degli studenti e del personale scolastico deve rappresentare una priorità assoluta e non può essere sbandierata solo in occasione delle elezioni regionali”, concludono i consiglieri.