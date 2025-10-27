Il PD lancia da Puglianello la sfida per le regionali Tanti i temi trattati nel corso del primo appuntamento, tra cui sanità, trasporti e inclusione

Parte da Puglianello il tour elettorale del Partito Democratico sannita per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. Presso il Bar Castello del borgo sannita si è tenuto, infatti, il primo appuntamento, dopo la presentazione delle liste, della campagna elettorale dei candidati Dem, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano.Un incontro molto partecipato, che ha visto i due candidati confrontarsi con i cittadini di Puglianello, accorsi numerosi e desiderosi di discutere dei temi che sono più a cuore ai nostri territori.

Tra questi, vi è senza dubbio quello della sanità, sul quale proprio Giovanni Cacciano, nel suo intervento, è stato particolarmente incisivo e appassionato, offrendo spunti concreti e una visione chiara delle priorità da affrontare. Ma si è discusso anche di rappresentatività, di trasporti, di giustizia sociale e di inclusione, con l’intervento di Rosa Razzano che ha scaldato i cuori dei presenti. “Quella di ieri a Puglianello, è stata una serata intensa e partecipata, segno di una comunità democratica viva, attenta e in continua crescita. Il confronto e il dialogo restano la nostra forza più grande”. Le parole di Giovanni Cacciano, che prosegue così: “Tra i temi affrontati ieri ho voluto soffermarmi su quello della sanità, sottolineando ancora una volta – e lo farò fin quando avrò voce - quanto sia urgente colmare il divario tra Nord e Sud, garantendo le stesse risorse e gli stessi diritti a tutti i cittadini. È una battaglia di equità e di dignità che dobbiamo portare avanti insieme”.

“L’incontro svoltosi ieri a Puglianello – dichiara Rosa Razzano - è stato un momento prezioso di dialogo e partecipazione. Ho trovato una comunità viva, attenta e desiderosa di futuro. Insieme abbiamo parlato delle priorità del territorio. In particolare dei trasporti scarsi, a volte inesistenti e di legame col territorio. Il Sannio merita ascolto, rispetto e concretezza, non promesse vuote. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno condiviso idee, proposte e speranze: è da qui, dall’ascolto e dalla presenza nei piccoli paesi, che vogliamo costruire un nuovo modo di fare politica, vicino alle persone e alle loro esigenze reali”.