Sanità e liste d'attesa: a Benevento oltre 300 giorni per una visita La sollecitazione della Lega: tempi scandalosi, si intervenga

316 giorni per un Eco doppler cardiaca, 277 per una spirometria globale, 139 per una mammografia bilaterale. Tempi di attesa medi in netto superamento rispetto agli standard per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche dell'azienda ospedaliera San Pio, riferite al terzo trimestre del 2025. Su questi dati punta l'attenzione la Lega che questa mattina ha promosso, in una conferenza stampa, “un'operazione verità” sul tema della sanità”.

“Dati scandalosi – secondo il candidato consigliere della Lega Luigi Barone -. Si tratta di liste d'attesa fuori controllo con mammografie e spirometrie anche oltre un anno. Così si vanifica la prevenzione” ribadisce.

Criticità che “non riguardano il personale medico – chiarisce -. Gli operatori sanitari si sforzano ma sono lasciati soli, con turni massacranti e senza incentivi”.

Di qui l'appello “Ci rivolgiamo al management dell'ospedale, mentre per l'Asl non abbiamo in possesso dati recenti (gli ultimi sono del 2024), alle istituzioni e a chiunque possa intervenire per migliorare la situazione”.

“Tempi d'attesa che creano una frattura tra pazienti e sanità – rincara la candidata della Lega al Consiglio Regionale, Teresa Ciarlo. C'è poi il problema del pronto soccorso “ad ore” dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti, aperto dalle 8 alle 18. La qualità della salute non può dipendere da dove abiti”.

Inoltre Ciarlo lancia l'appello per “La cura dei giovani con disabilità. Non può essere lasciata esclusivamente alle famiglie ed è necessario pensare ad un 'dopo di noi' per continuare ad assisterli quando saranno soli”.

E' il Mauro De Ieso, vicesegretario provinciale della Lega e sindaco di Pago Veiano punta il dito “I problemi sul tavolo sono il risultato del governo di sinistra della Regione”.