Delega Siad e sviluppo di Olivola, Greco ringrazia Mastella Il consigliere: a lavoro per la produttività della città

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha conferito al consigliere Alboino Greco la delega alle attività propedeutiche allo strumento di programmazione del SIAD (strumento di intervento sull’apparato distributivo) e alla valorizzazione, programmazione, pianificazione e sviluppo del sito industriale di Contrada Olivola, anche attraverso forme di aggregazione tra Enti ed imprenditori operanti in loco, al fine di migliorare i servizi e le infrastrutture (urbanizzazioni primarie) del sito.

"Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per la fiducia che mi ha accordato attraverso questa specifica delega e ringrazio l'assessore Luigi Ambrosone con il quale abbiamo concordato questo passaggio e con il quale la cooperazione del resto è totale ed efficace da sempre. Il Siad, documento di programmazione del settore commerciale previsto dalle normative nazionale e regionale, permetterà interventi efficaci a salvaguardia della ricchezza produttiva della città. Il completamento dello sviluppo di contrada Olivola può rappresentare una svolta importante per creare un distretto economico innovativo sul modello dei poli presenti in altre città campane, come Carinaro a Caserta", conclude il consigliere Greco.

