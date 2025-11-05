Giuseppe Conte a Pietrelcina con il Movimento 5 Stelle "Un segnale concreto di attenzione verso questa provincia"

La campagna elettorale per le regionali della Campania entra nel vivo. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in provincia di Benevento venerdì 7 novembre 2025, alle 15:00, al Palavetro di Pietrelcina (via Gregaria). L’iniziativa, che vedrà la partecipazione dei candidati sanniti Francesca Maio e Giovanni Romano, rappresenta una tappa chiave del tour campano dedicato al confronto diretto con cittadini, imprese e amministratori. Conte porterà nel cuore del Sannio la proposta di un nuovo modello di crescita regionale, capace di creare lavoro, valorizzare le competenze e rafforzare la coesione sociale. La giornata di Pietrelcina sarà anche l’occasione per ribadire l’impegno del Movimento su alcuni temi centrali per l’area beneventana: acqua pubblica, infrastrutture moderne, sostegno all’economia locale, tutela ambientale, sanità di prossimità e politiche per i giovani. Sabrina Ricciardi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, ha commentato: “La presenza di Giuseppe Conte nel Sannio è un segnale concreto di attenzione verso questa provincia, troppo spesso esclusa dalle grandi strategie regionali ma ricca di energie e professionalità. Con Roberto Fico e con la nostra squadra di candidati vogliamo dare continuità a un percorso politico fondato su partecipazione, trasparenza e buona amministrazione. La sfida di questa campagna è culturale prima ancora che elettorale: costruire una Regione che offra pari opportunità a tutte le comunità, dalle città ai piccoli paesi.” Il Movimento 5 Stelle rinnova così il proprio impegno a costruire una Campania che metta al centro le persone, riconoscendo valore e protagonismo alle comunità locali, in un’ottica di sviluppo equilibrato e sostenibile.