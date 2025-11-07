Regionali. Ferraro: nel Sannio più possibilità di creare consenso su Cirielli Il candidato di FdI: "Se la rimonta è possibile è perché ci sono leader politici come Matera"

“Lo stiamo verificando ora dopo ora, giorno dopo giorno. La rimonta del centrodestra in Campania - come ci segnalano diversi sondaggi - è possibile e questa possibilità la tocchiamo con mano agli incontri elettorali, sempre tutti partecipatissimi, che stiamo facendo in tutta la provincia".

Così in una nota Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia al consiglio regionale che spiega: "Nel Sannio la partita è diversa e abbiamo maggiori possibilità di creare consenso su Cirielli perché sul nostro territorio in questi anni il partito grazie al lavoro generoso, intelligente e prezioso del senatore Domenico Matera ci mette in condizioni di lavorare bene. Se la rimonta è possibile è perché ci sono leader politici come Matera a cui io e tutto il gruppo dirigente sannita non possiamo far altro che dire grazie e assicurargli anche per il futuro il nostro sincero sostegno”.