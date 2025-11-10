I Giovani Democratici del Sannio al Congresso Nazionale di Napoli "L’organizzazione giovanile ha ribadito la propria funzione essenziale nel panorama politico"

I Giovani Democratici del Sannio hanno partecipato al Congresso Nazionale dei Giovani Democratici, svoltosi a Napoli l'8 e il 9 novembre. "Un importante momento di confronto e di dibattito che ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da tutta Italia", il commento all'indomani dell'incontro.

"Sono stati due giorni intensi e carichi di emozione - raccontano gli esponenti Dem - caratterizzati da un dialogo aperto e costruttivo sul ruolo che la nuova generazione deve assumere all’interno della politica nazionale e di come lavorare per migliorare le condizioni dei nostri coetanei. L’organizzazione giovanile ha infatti ribadito la propria funzione essenziale nel panorama politico di oggi, riaffermando la necessità di essere punto di riferimento e di attrazione per quanti più giovani possibile, per avvicinarli alla partecipazione attiva e per lottare insieme sui bisogni concreti e quotidiani della nostra generazione e di quelle che verranno".

I temi al centro del confronto

"Diritto ad un salario giusto, diritto alla casa, parità di diritti tra tutte e tutti, uguaglianza territoriale e sociale. Questi sono solo alcuni dei temi toccati ed approfonditi in questa due giorni, segno di un dibattito ricco di contenuti e all'avanguardia".

Nel corso del Congresso è stata eletta Virginia Libero come nuova Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici. Sono stati inoltre rinnovati gli organi dirigenti nazionali: nella Direzione Nazionale entra Stefano Orlacchio, mentre nella Assemblea Nazionale sono stati nominati Noemi Marciano, Vincenzo Boniello, Davide Mazzone e Anna Mazzone.