Fico a Benevento, Mastella: "Nessun problema con coalizione, sono fuori città" Il problema a Benevento è preesistente alle Regionali e dopo dovrà essere affrontato e risolto

"In merito alla manifestazione in programma stasera a Benevento con il candidato alla presidenza della Campania Roberto Fico, specifico che la mia assenza non ha nessuna motivazione particolare: sono, per due giorni, fuori Benevento con la mia famiglia. Della mia assenza avevo avvertito il presidente Fico e stamane anche il segretario regionale Pd Piero De Luca". Così il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella che prosegue "Non c'è nessun problema di ordine politico. Semmai quello a Benevento è preesistente alle Regionali e dopo le Regionali dovrà essere affrontato e risolto. Sono sicuro che per entità di presenza e calore la manifestazione di stasera sarà di gran lunga superiore all'affetto politico che ieri abbiamo tributato al presidente Fico e all'amico Gaetano Manfredi. Ci sarà in ogni caso il nostro segretario regionale e nostri rappresentanti ed amici" conclude Mastella.