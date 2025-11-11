Ferraro (FdI): "Diritti e inclusione, il Sannio non può restare indietro" In risposta all'appello del consigliere nazionale Acli e presidente Simposio Immigrati Benevento

"Il recente rapporto 'Welfare Italia Index 2025' conferma purtroppo che la Campania è fanalino di coda nelle politiche sociali. Un dato che ci obbliga a riflettere e ad agire, partendo dal rafforzamento del terzo settore e dal sostegno concreto alle famiglie e alle persone con disabilità”. Lo dichiara Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania, nel rispondere all'appello del consigliere nazionale Acli e presidente Simposio Immigrati Benevento, Filiberto Parente, che richiama i candidati a un maggiore impegno nell'applicazione della Legge Regionale n. 6 dell'8 febbraio 2010.



“Nel Sannio la fragilità sociale è amplificata dallo spopolamento e dalla carenza di servizi di prossimità. Occorre costruire una rete stabile di sostegno, che unisca istituzioni, volontariato e cittadini attivi. Il progetto promosso dal candidato presidente Edmondo Cirielli, ‘Campania che si Prende Cura’, va proprio in questa direzione — aggiunge Ferraro — perché riconosce nel volontariato, nella famiglia e nella comunità una vera infrastruttura sociale del futuro. È lì che vogliamo investire, con politiche che valorizzino gli enti del terzo settore, spesso lasciati soli a fronteggiare emergenze e bisogni complessi”.



“Creare percorsi per i soggetti svantaggiati — conclude Ferraro — non significa aiutare una sola persona alla volta, ma includere l’intero nucleo familiare, il quartiere, la comunità dove quella persona vive e lavora. Lo stesso vale anche per gli stranieri presenti sul suolo regionale, per i quali c'è bisogno di uno sforzo maggiore affinché progetti di inclusione, linguistica e lavorativa, ne favoriscano l'integrazione all'interno della nostra società. È solo così che il Sannio e la Campania potranno finalmente diventare territori in cui la solidarietà non resta un gesto isolato, ma una scelta di civiltà condivisa”.