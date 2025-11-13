"Da ascensore a infrastrutture stradali, lavoro da consolidare e rilanciare" Così il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, intervenuto a Montesarchio

“Questi territori hanno potenzialità enormi”. Piero De Luca, questa sera a Montesarchio, per l'incontro a sostegno dei candidati Dem nel Sannio alle prossime elezioni regionali, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, ha rivendicato il lavoro svolto in Campania in questi dieci anni, quindi ribadito l'impegno a portare avanti progetti e nuove sfide.

Diversi i temi della Valle Caudina affrontati dal segretario regionale del Pd che in questi giorni, più volte tornato in provincia di Benevento, ha avuto modo di incontrare cittadini e amministratori.

“Ci sono investimenti già avviati, nonostante i blocchi delle risorse, soprattutto quelli di Sviluppo e Coesione, che il Governo ha fatto rispetto alla Regione Campania. Le persone chiedono attenzione alla aree interne, alle condizioni di vita di questi territori. Ci sono progetti in atto che riguardano il tema ambientale, delle risorse idriche, infrastrutture, c'è un ascensore proprio qui che deve essere finanziato (l'opera che dovrebbe collegare piazza Umberto I con il Castello di Montesarchio ndr)”.

Ed ancora: “Infrastrutture stradali, viarie, c'è un lavoro importante da consolidare e rilanciare nei prossimi anni”.

Un lavoro quello “messo in campo in questi anni forte, rigoroso, sui temi delle famiglie, lavoro, ambiente, politiche sociali”. Poi assicura: “Continueremo a lavorare con serietà e con rigore”.

Un percorso che guarda già al futuro: “Stiamo lavorando per unire tutto il centrosinistra, l'abbiamo fatto unendo tutte le forze politiche e civiche che sono alternative alla destra. Abbiamo fatto un lavoro importante sulla base di un programma di governo che presenteremo anche formalmente nelle prossime ore, volto a rilanciare e confermare il lavoro fatto. Dalla Campania passa un pezzo di percorso deciso di costruzione dell'alternativa nazionale alla destra”.

Nel centro della Valle Caudina, come detto, il segretario e deputo del Pd ha incontrato amministratori, militanti, cittadini. Un appuntamento per sostenere i due esponenti Dem nel Sannio che hanno ribadito l'impegno “per dare riscontro alle esigenze del territorio”. “Ci sono stati anche altri appuntamenti in Valle Caudina, ad Airola”, ha spiegato Cacciano ricordando il ruolo centrale di “quest'area anche per lo sviluppo economico delle aree interne”.