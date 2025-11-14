Casa. Matera (FdI): grazie a governo nuove garanzie per sanatoria edilizia Il senatore Sannita: "Sanato un errore grossolano della Regione Campania"

“Il governo Meloni non lascia indietro nessuno e la manovra di quest’anno lo conferma. In particolare, vado orgoglioso di due nostri emendamenti alla legge di Bilancio che prevedono interventi sul tema della riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali".

Lo dichiara il senatore campano di Fratelli d’Italia Domenico Matera che spiega: "Con il primo emendamento siamo intervenuti per sanare un’ingiustizia che risale alla legge del 2003. In quell’occasione ci furono persone che ebbero la possibilità di accedere alla sanatoria edilizia, mentre altri pur pagando ne rimasero esclusi. Un errore grossolano da parte della Regione Campania, amministrata dal centrosinistra, nel recepimento della norma nazionale. Spetterà alle Regioni attuare la norma attraverso una legge che indicherà le modalità di accesso. Mentre un altro emendamento mira a mitigare le difficoltà amministrative sul tema della doppia conformità urbanistica. Il nostro esecutivo si è mosso prontamente per risolvere questi gravi problemi che colpiscono migliaia di cittadini italiani”.

