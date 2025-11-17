Qualità della vita, Barone (Lega): "Province campane in fondo a classifica" "Crollano Napoli, Caserta e Benevento. Numeri certificano il fallimento del centrosinistra”

“Tutte le province campane continuano a collocarsi nella parte bassa della classifica Qualità della Vita 2025 elaborata da ItaliaOggi, Ital Communications e Università La Sapienza. Pur con alcune differenze, il quadro complessivo resta gravissimo”. Lo dichiara in una nota Luigi Barone, Responsabile Enti Locali Lega Campania.

“Su 107 posizioni, Avellino è 77esima, Salerno è 81esima, Benevento è 86esima (–3 posizioni), Caserta è 93esima (-5 posizioni), Napoli è 98esima (–3 posizioni). Anche con il miglioramento di Avellino e Salerno – continua Barone – la Campania resta complessivamente nelle retrovie del Paese. Benevento arretra di 3 posizioni, Napoli e Caserta restano stabilmente in fondo alla classifica perdendo rispettivamente 3 e 5 posizioni. Questa classifica non è una semplice statistica: è la fotografia impietosa di un modello di governo regionale. Questi numeri certificano il fallimento di 25 anni di sinistra al governo della Campania”, conclude Barone.