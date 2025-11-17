Giunta, intitolazioni per Giuseppe Donatiello e Raffaele Verdicchio La decisione dell'amministrazione comunale

La Giunta comunale nell'odierna seduta ha intitolato l'intitolazione di una strada, al quartiere Cretarossa (area parallela a via Rotili) a Giuseppe Donatiello: con Incas Caffè è stato punto di riferimento, di notevole livello imprenditoriale, delle attività produttive cittadine, al quale ha affiancato una pionieristica attività nel settore dell'informazione televisiva (Video Sannio Canale 28). Lunga e prolifica l'attività amministrativa a Palazzo Mosti dove è stato assessore in diverse consiliature all'Igiene, al Traffico, ai Cimiteri, alle Politiche per la Casa e ai Servizi sociali.

Nella stessa seduta l'area giochi di prossima inaugurazione che sorgerà a via Delcogliano è stata intitolata a Raffaele Verdicchio, già Sindaco di Benevento dal 1992 al 1993, consigliere comunale intinterrottamente dal 1970 al 1985 e figura nota e stimata dalla comunità cittadina, nell'ambito della quale si distinse nelle professioni forense e di docente.