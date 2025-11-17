Programma Gol: manifestazione d'interesse per i soggetti promotori di tirocini Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno due dicembre

Si rende noto che il Comune di Benevento - capofila Ambito B1 a cui afferiscono i comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la selezione di soggetti promotori per l'attivazione di tirocini di inclusione e coesione - Programma Gol Regione Campania (Pnrr Missione 'Inclusione e coesione').

L'Avviso è rivolto ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi dell’art.25, comma 2 punto h) del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 e ammessi al Programma GOL ai sensi dell’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n.517 del 13/10/2022 (Operatori privati per il lavoro).

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 02.12.2025 ore 12.00.

Tutta la documentazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=73477