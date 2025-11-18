Crisi Hanon Systems. Civico 22 e candidati Dem "Vicini ai lavoratori" Cacciano e Razzano: chiediamo trasparenza e impegni certi

“Esprimiamo profonda vicinanza e piena solidarietà ai 55 lavoratori della Hanon Systems di contrada Olivola, a Benevento, oggi costretti a vivere settimane di angoscia e incertezza per il proprio futuro”.

Così in una nota stampa congiunta, Civico 22 e i candidati Dem alle elezioni regionali della Campania, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano.

“La mancata ratifica del passaggio dello stabilimento a un nuovo gruppo industriale e il silenzio dell’azienda – si legge nella nota - stanno alimentando comprensibili timori per la tenuta occupazionale, mentre lo sciopero e il presidio avviati dalle maestranze testimoniano la dignità e la determinazione di chi non vuole essere abbandonato”.

“Intendiamo ribadire, ancora una volta – proseguono – la nostra totale vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie; così come alle rappresentanze sindacali che si stanno battendo in prima linea per difendere non solo i diritti dei 55 lavoratori ma un intero presidio produttivo”.

“Siamo accanto a ogni singolo lavoratore della Hanon Systems di contrada Olivola, alla loro preoccupazione, al peso delle difficoltà quotidiane. Nessuno dovrebbe trovarsi mai in una condizione simile, senza sapere se potrà continuare a portare lo stipendio a casa e cosa ne sarà del proprio futuro.

l territorio ha già pagato troppo, e non possiamo rassegnarci a vedere spegnere un’altra realtà produttiva. Pretendiamo trasparenza e impegni certi: nessuno può voltarsi dall’altra parte

Il Sannio ha bisogno di lavoro, non di cancelli chiusi; di progettualità, non di abbandono”, concludono Civico 22 e i candidati Dem, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano.