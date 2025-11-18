Cacciano (Pd): "Sempre al fianco dei nostri territori e della nostra gente" "Una partecipazione così importante che sentiamo ancora più forte il senso di responsabilità"

Continua a ritmo incessante il tour elettorale di Giovanni Cacciano, candidato alle elezioni regionali della Campania con il Partito Democratico.

Negli ultimi giorni, infatti, Cacciano ha proseguito il suo viaggio per il Sannio facendo tappa a Reino, Castelvenere, Sant’Angelo a Cupolo, Cusano Mutri, Paupisi, Castelvetere di Val Fortore, Circello e Castelpoto.

Tutti incontri caratterizzati da grande partecipazione, da ascolto, dialogo e confronto sui temi che più stanno a cuore a chi tiene seriamente alle sorti del nostro territorio.

“Devo essere sincero – dichiara Giovanni Cacciano, candidato Dem alle elezioni regionali – stiamo registrando una partecipazione così importante che sentiamo ancora più forte il senso di responsabilità per questi territori, per i nostri territori e per la nostra gente.

In questi giorni di campagna elettorale abbiamo parlato di sanità, infrastrutture, aree interne ma soprattutto – guardandoci negli occhi – abbiamo parlato di un futuro possibile per il nostro Sannio. Per quei territori che per la Destra dovrebbero essere accompagnati nel loro declino ma che per noi, invece, rappresentano un patrimonio da custodire e valorizzare”.

“Noi non arretreremo di un centimetro, anzi: dal primo giorno che siederemo in Consiglio Regionale ci batteremo con tutte le nostre forze per portare in Regione Campania tutte le istanze che stiamo raccogliendo in queste settimane di campagna elettorale. Una campagna elettorale “di persone e di persona”, sempre al fianco di chi ogni giorno tiene vivi questi meravigliosi territori. E al loro fianco saremo sempre e comunque, oggi e anche domani”, conclude Cacciano.