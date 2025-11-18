Collaboratori amministrativi Asl: la solidarietà di Mortaruolo e Pavone "E' una questione di coerenza amministrativa e di tutela del lavoro di tanti giovani professionisti"

"Esprimiamo pieno sostegno alla richiesta avanzata dalla CISL-FP Irpinia-Sannio in merito all’utilizzo della graduatoria dell’ASL Benevento per i collaboratori amministrativi – Categoria D". Così Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone, candidati della lista “A Testa Alta”.

"La graduatoria sannita è tra le prime ad essere stata approvata in Campania e nel pieno rispetto dei principi di merito, trasparenza ed equità tra territori riteniamo corretto che le altre Aziende sanitarie della regione attingano prioritariamente proprio da essa, evitando il ricorso a graduatorie successive o di altri territori.

Non è una rivendicazione di campanile: è una questione di coerenza amministrativa e di tutela del lavoro di tanti giovani professionisti che hanno superato un concorso pubblico".