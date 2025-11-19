Regionali. Ferraro (FdI): "Agricoltura al centro del nostro programma" "Con Coldiretti per innovazione, giovani e sviluppo del territorio”

"L’agricoltura è al centro della nostra campagna elettorale. Il governo ha stanziato 14 miliardi per il settore perché crediamo nella sovranità alimentare e nel valore strategico delle nostre produzioni". Così Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia alle Regionali, dopo l’incontro con i vertici di Coldiretti Benevento.

Ferraro sottolinea la piena convergenza con il programma di Edmondo Cirielli, che mette al primo posto innovazione delle aziende agricole, ricambio generazionale e la necessità di rivedere il piano paesistico per renderlo più funzionale allo sviluppo delle imprese e alla tutela dei territori.

Tra i temi condivisi con Coldiretti: investimenti nelle infrastrutture rurali, digitalizzazione, tutela delle produzioni identitarie e rafforzamento dell’agricoltura familiare con più accesso al credito e filiere corte.

"Vogliamo lavorare per costruire una filiera forte tra chi produce, chi trasforma e chi commercializza: solo così le eccellenze campane possono competere e crescere. È importante che le associazioni vadano oltre i propri legittimi confini e riescano a costruire relazioni solide e forti anche con altre sigle associative.

Con Cirielli — conclude — avremo una Regione che dialoga davvero con il mondo agricolo e che mette sviluppo, innovazione e qualità al centro di ogni scelta"