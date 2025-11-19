Mastella a De Luca: oggi doveva chiedere scusa "A Roma alla manifestazione per il Sud, c'ero"

"Alla manifestazione dei sindaci per difendere il Sud dalla minaccia dell'autonomia differenziata, a Roma io c'ero. Nella mia lunga , la difesa del Mezzogiorno e delle aree interne sono state una stella polare, prima di altri e più di altri. Mai mi sono tirato indietro: lo dice la mia storia politica, più lunga di quella dell'ex presidente regionale", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Quanto a De Luca, oggi a Benevento, mi aspettavo chiedesse scusa a me e a i beneventani per l'appello, di cattivo gusto che ha fatto nei giorni scorsi a non votare Mastella il beneventano. Non l'ha fatto, ha inelegantemente glissato. Doveva delle scuse a me e ai sanniti, prendiamo atto che ha scelto di non farlo: ne prendiamo atto con dispiacere"