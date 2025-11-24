Regionali: nel Sannio grande affermazione per Mastella Noi di centro bene in città e in provincia

Ancora una grande affermazione, nel Sannio, per il partito di Clemente Mastella alle elezioni regionali. Se quella di Benevento è la provincia campana in cui si è votato di meno con un crollo dell'affluenza alle urne di oltre 10 punti (41.25% contro il 51,69% registrato nel 2020) le truppe mastellate sono andate al voto per il figlio del sindaco di Benevento, Pellegrino Mastella candidato al consiglio regionale con il Presidente Roberto Fico che vince anche nel Sannio.

Noi di Centro in Campania si attesta intorno al 4%, ma nel Sannio Mastella è il primo partito intorno al 25%.

“Un risultato che testimonia il lavoro messo in campo con la città – commenta a caldo il segretario cittadino Cosimo Lepore – ma anche in Provincia la situazione è positiva”.

“Siamo in campagna elettorale da 50 anni, non smettiamo mai” gli fa eco Sandra Mastella che al comitato di via Aldo Moro è tra i primi ad arrivare.

Nel Sannio bene anche il Partito Democratico che ha schierato il segretario e la presidente, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano. E' lei a seguire lo spoglio alla sede di Viale Mellusi e si dice “soddisfatta per la vittoria di Fico che tanta attenzione ha dedicato alle aree interne”.

Sembra sul terzo gradino del podio Fratelli d’Italia che risultata il partito più votato del centrodestra.