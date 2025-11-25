Benevento: il 2 dicembre seduta consiglio comunale

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per martedì 2 dicembre alle ore 9:30 da svolgersi presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti in modalità mista per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- ratifica delibera di Giunta n. 308 del 9.10.2025 avente ad oggetto: variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
- ratifica del documento di impegno sottoscritto dal Sindaco per l’adesione al “Patto dei Sindaci” giusta deliberazione di Giunta Comunale di Benevento n. 322 del 27.10.2025 avente ad oggetto “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia (Covenant of Mayors for Climate and Energy) – proposta di adesione del Comune di Benevento;
- approvazione modifica Regolamento dei Centri Sociali per Anziani;
- riconoscimento di vari debiti fuori bilancio.