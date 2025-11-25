Regionali, Mastella festeggia: due seggi in Consiglio e nel Sannio primo partito Il leader di Noi di centro "ringrazio i 71260 elettori, la gente apprezza il lavoro svolto"

"Ringrazio calorosamente tutti i 71260 elettori in regione Campania che ci hanno permesso di avere ben 2 seggi in consiglio regionale. Lo sbalorditivo risultato di Benevento e provincia, poi, dimostra semplicemente che la gente ci vuole bene ed apprezza il lavoro svolto in questi anni".

Così, in un post sui social Clemente Mastella celebra la vittoria ottenuta alle elezioni regionali.

"Siamo primo partito nel Sannio - prosegue il leader di Noi di centro -, straordinariamente al di sopra di tutti i partiti nazionali, e tutto ciò senza super poteri ma con la solidarietà, la concretezza e la voglia di fare che ci contraddistingue da sempre. Faccio i complimenti al presidente Fico per l'ottimo risultato generale e gli auguro buon lavoro".